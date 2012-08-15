El Sindicato de Estudiantes critica la "represión" del Gobierno del PP a FACUA
Denuncia que ha dado "un paso más en su intento de criminalizar a las asociaciones y organizaciones que denuncian y luchan contra su política".
FACUA.org
España-15/08/2012
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El Sindicato de Estudiantes se ha dirigido a FACUA-Consumidores en Acción para trasladarle su solidaridad y apoyo ante la amenaza del Gobierno con ilegalizarla por criticar los recortes en la educación y la sanidad pública, así como la subida del IVA.
La organiz