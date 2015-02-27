El Supremo condena a Telecinco a indemnizar a Esther Cañadas por intromisión en su derecho al honor
El canal de televisión, Mª Eugenia Yagüe, Pepa Jiménez y Jaime Peñafiel deberán pagar a la modelo 150.000 euros por unas informaciones emitidas en 2007.
FACUA.org
España-27/02/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que condena a la cadena de televisión Telecinco y a los periodistas Mª Eugenia Yagüe, Pepa Jiménez y Jaime Peña