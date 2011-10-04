El Supremo de EEUU sentencia que la descarga de música no es delito
El máximo órgano judicial estadounidense rechaza admitir a trámite un recurso de la sociedad de autores Ascap que reclamaba a los grandes portales de Internet un pago extra por la descarga de canciones.
FACUA.org
América-04/10/2011
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La Sociedad de Compositores, Autores y Editores Ascap, que representa al 45% de los compositores de Estados Unidos, no ha logrado alcanzar su propósito de obtener una compensación extra del 2,5% por cada canción descargada de portales como Yahoo o RealNetworks, según p