EL TUE avala el canon digital para particulares pero declara ilegal el aplicado a empresas y profesionales
El Tribunal europeo afirma que el canon que se impone indiscriminadamente en España a compañías que no hacen copias privadas no se ajusta a la normativa europea.
FACUA.org
Europa-21/10/2010
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado hoy el canon digital que se aplica a equipos de reproducción destinados a particulares para uso privado, pero ha declarado ilegal aplicarlo indiscriminadamente a empresas y profesionales.
No obstante, la sentencia