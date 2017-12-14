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Emvisesa privatiza la información a los usuarios de su oficina de mejora de viviendas y accesibilidad

Estará dirigida por la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación. FACUA Sevilla teme que no se garantice que la información sobre mejora y accesibilidad de las viviendas a los usuarios sea completa.

FACUA.org
Sevilla-14/12/2017
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FACUA Sevilla critica que la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) ponga en manos privadas la labor de asesoramiento a los usuarios en cuestiones de rehabilitación y accesibilidad de las viviendas, dejando a un lado la propia gestión o la implicación de otras

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