Endesa devuelve 281 euros a un socio de FACUA Málaga al que acusó de haber manipulado su contador
Además de reajustarle indebidamente la factura, la eléctrica procedió a sustituir el viejo contador por uno digital sin previo aviso y sin que en el momento de la instalación el afectado estuviera presente.
FACUA.org
Málaga-30/01/2017
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Tras la reclamación de FACUA Málaga, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía ha anulado un cargo de 281 euros que Endesa reclamó a un usuario tras responsabilizarle de la supuesta manipulación de su contador.
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