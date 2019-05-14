Endesa devuelve más de 1.500 euros a una usuaria a la que acusó sin pruebas de manipular su contador
La Consejería de Economía de la Junta de Andalucía concluyó que la eléctrica solo se basó en un informe de un técnico propio y no requirió ni su intervención ni la presencia de la titular del suministro.
FACUA.org
Sevilla-14/05/2019
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Tras la reclamación de FACUA Sevilla, Endesa Energía XXI SL se ha visto obligada a devolver 1.535 euros a una usuaria de Gelves (Sevilla) cobrados indebidamente tras acusarle de manipular su contador sin acreditarlo correctamente. La afectada, a quien se le refacturó un perio