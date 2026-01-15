Entradas para los conciertos de Rosalía: FACUA denuncia a Live Nation por imponer el pago de hasta 66 euros como gastos de gestión
La asociación pide además que devuelvan a los usuarios el dinero del concepto "Platinum", al cobrar un precio diferente en función de la oferta y la demanda de entradas.
FACUA.org
España-15/01/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Live Nation España SAU, empresa promotora de los conciertos de Rosalía que se celebrarán durante los meses de marzo y abril en Madrid y Barcelona, por imponer durante el proceso de compra de entradas unos «gastos de gestión»