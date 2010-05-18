España sigue por debajo de la media de la UE en penetración de la banda ancha
Sólo el 54% de los hogares españoles cuenta con una conexión a Internet, el 51% de alta velocidad, según un informe de la Comisión Europea.
FACUA.org
Europa-18/05/2010
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España sigue por debajo de la media de la UE en banda ancha ya que la tasa de penetración de Internet de alta velocidad (número de abonados por habitante) se situó en enero de 2010 en el 21,5%, 3,3 puntos menos que en el conjunto de los Veintisiete.
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