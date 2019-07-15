Más noticias

Estados Unidos investiga si Johnson & Johnson ocultó el riesgo de cáncer de sus polvos de talco

Hasta el momento, los consumidores con cáncer de ovarios o con mesotelioma, una rara forma de cáncer ligada al amianto, han interpuesto 14.000 denuncias.

FACUA.org
Internacional-15/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga por la vía criminal a Johnson & Johnson para aclarar si mintió a la opinión pública respecto al riesgo de cáncer relacionado con sus polvos de talco de bebé, según fuentes consultadas por

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos