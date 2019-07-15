Estados Unidos investiga si Johnson & Johnson ocultó el riesgo de cáncer de sus polvos de talco
Hasta el momento, los consumidores con cáncer de ovarios o con mesotelioma, una rara forma de cáncer ligada al amianto, han interpuesto 14.000 denuncias.
FACUA.org
Internacional-15/07/2019
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Imagen: pharmajournalist.com.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga por la vía criminal a Johnson & Johnson para aclarar si mintió a la opinión pública respecto al riesgo de c�áncer relacionado con sus polvos de talco de bebé, según fuentes consultadas por