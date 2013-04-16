Estafan más de 40.000 euros mediante cargos bancarios ilícitos
Se estima que puedan existir más de 1.000 víctimas de esta organización repartidas por todo el territorio nacional.
FACUA.org
España-16/04/2013
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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo que en solo dos meses estafó más de 40.000 euros mediante cargos bancarios ilícitos a través de Internet. Utilizaban la página web de Loterías y Apuestas del Estado como «monedero virtual» donde cargaban sin autorización de los