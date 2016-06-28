Expediente sancionador a autoescuelas de Murcia por posible pacto de precios, tras la denuncia de FACUA
En su estudio anual comparativo de 2015, la asociación detectó que hasta siete tenían ofertas idénticas y otras tres muy similares. La patronal de autoescuelas de la Región también ha sido expedientada.
FACUA.org
Murcia-28/06/2016
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El estudio comparativo de FACUA sobre el sector, base para el expediente. | Imagen: flickr.com/circulaseguro (CC BY 2.0)
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, el Servicio Regional de Defensa de la Competencia de Murcia ha abierto expediente sancionador a siete autoescuelas de la capital por un posible pacto de precios para la obtención del permiso de circulación B.
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