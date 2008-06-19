Expo-An, condenada a indemnizar con 145.000 euros a ocho socios de FACUA por los defectos de construcción en una promoción en Sevilla
Los afectados denuncian la prepotencia con la que actuaron los responsables de la promotora, que incluso se burlaban de sus reclamaciones.
FACUA.org
Sevilla-19/06/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que la promotora Expo-An, propiedad del empresario sevillano Luis Portillo, indemnice a ocho familias con 145.673,52 euros por los defectos en la construcción de sus viviendas.
FACUA tuvo que recurrir a la vía judicial ya