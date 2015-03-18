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FACUA aconseja a los afectados por la huelga de Lufthansa que pidan indemnizaciones por los perjuicios

La compañía aérea ha cancelado 27 vuelos con España este miércoles, 750 vuelos en total por un paro de sus pilotos de 24 horas.

FACUA.org
España-18/03/2015
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FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los usuarios de los vuelos cancelados por Lufthansa por la huelga de 24 horas de sus pilotos este miércoles que reclamen indemnizaciones por los perjuicios económicos que sufran. Además, la asociación recuerda que no deb

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