FACUA aconseja a los afectados por la huelga de Lufthansa que pidan indemnizaciones por los perjuicios
La compañía aérea ha cancelado 27 vuelos con España este miércoles, 750 vuelos en total por un paro de sus pilotos de 24 horas.
FACUA.org
España-18/03/2015
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En caso de haber contratado únicamente un vuelo de Lufthansa, las reclamaciones deben dirigirse a la compañía, pero si se trata de viajes combinados lo preferible es presentar las reclamaciones también ante la agencia de viajes. | Imagen: Doug (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los usuarios de los vuelos cancelados por Lufthansa por la huelga de 24 horas de sus pilotos este miércoles que reclamen indemnizaciones por los perjuicios económicos que sufran. Además, la asociación recuerda que no deb