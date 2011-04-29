FACUA aconseja a los usuarios de PlayStation Network que anulen sus tarjetas bancarias
Como medida de precaución ante la posibilidad de que puedan ser utilizadas de forma fraudulenta tras el robo masivo de datos del que ha sido objeto la plataforma de Sony.
FACUA.org
España-29/04/2011
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios de la plataforma de juegos online y contenidos multimedia PlayStation Network (PSN) que tienen registradas en ella sus tarjetas bancarias que procedan a anularlas de inmediato y soliciten una nueva.
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