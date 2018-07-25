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FACUA acude al Portal de Transparencia ante la opacidad de la Junta sobre los jamones retirados

La ley andaluza de protección de los consumidores obliga a facilitar los datos de los productos retirados del mercado por su peligrosidad.

FACUA.org
Andalucía-25/07/2018
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Ante la opacidad de la Junta de Andalucía sobre los productos afectados en el fraude de jamones y embutidos caducados, el secretario general de FACUA Andalucía, Rubén Sánchez, solicitó la semana pasada a través del portal de transparencia

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