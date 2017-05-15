FACUA advierte de que el butano ha subido un 26% en sólo diez meses
Nuevo incremento del 5% desde este 16 de mayo. La asociación demanda otros instrumentos de cálculo que garanticen la protección de los usuarios y eviten precios excesivos.
FACUA.org
España-15/05/2017
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| Imagen: flickr.com/franciscojgonzalez (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la bombona de butano ha subido un 25,9% en sólo diez meses. Con el incremento del 5% que se produce este martes 16 de mayo, se sitúa en