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FACUA advierte que Telefónica pide al Gobierno una compensación millonaria a cambio de eliminar el redondeo

La compañía pretende aprovechar el paso a la facturación por segundos para aplicar subidas desproporcionadas en los precios de las llamadas locales y de fijo a móvil.

FACUA.org
España-19/01/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que la propuesta de tarifas presentada por Telefónica a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y parte de la cual ha trascendido esta mañana a los medios de comunicación, supone imp

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