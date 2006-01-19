FACUA advierte que Telefónica pide al Gobierno una compensación millonaria a cambio de eliminar el redondeo
La compañía pretende aprovechar el paso a la facturación por segundos para aplicar subidas desproporcionadas en los precios de las llamadas locales y de fijo a móvil.
FACUA.org
España-19/01/2006
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