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FACUA advierte que un informe realizado por encargo del gobierno británico desaconseja que los niños utilicen teléfonos móviles

La Federación publica el estudio Móviles y Salud: Algunos datos que los consumidores deben conocer en el último número de su colección Cuadernos de Consumo.

FACUA.org
España-04/01/2002
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El Informe Steward, realizado hace dos años por encargo del gobierno británico, desaconseja el uso de teléfonos móviles por niños y adolescentes menores de 16 años y advierte que esta industria debería abstenerse de dirigir a este sector de la pobl

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