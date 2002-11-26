FACUA, Al-Andalus y UCA-UCE interpondrán mañana una demanda contra Opening y las entidades financieras que concedieron los créditos a los afectados
La demanda se presentará en los Juzgados de la capital andaluza.
FACUA.org
Andalucía-26/11/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) interpondrá mañana, de forma conjunta con las otras dos federaciones de consumidores de ámbito autonómico, la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andal