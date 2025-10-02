Nuestras acciones

FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Chevrolet de los modelos Cruze, Orlando, Trax y Aveo por un defecto en los airbags

En caso de accidente, podrían activarse con una fuerza explosiva anormalmente alta y causar lesiones severas o la muerte.

España-02/10/2025

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de algunos Chevrolet de los modelos Cruze, Orlando, Trax y Aveo debido a un problema en el airbag.

El fabricante está remitiendo notificaciones a los usuarios de estos vehículos donde informa de que existe la posibilidad de q

