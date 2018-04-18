FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Nissan Micra K14 por riesgo de accidente
Los cubos de las ruedas delanteras podrían no cumplir con las especificaciones de diseño y podrían fracturarse en unas condiciones de conducción determinadas. En casos extremos, algún fragmento del cubo podría desprenderse.
FACUA.org
España-18/04/2018
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La Agencia Espa&ntild