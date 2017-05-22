FACUA alerta de la llamada a revisión de las motos Suzuki SV650 por un fallo en la detección de averías
El sistema de diagnóstico del motor no detecta el mal funcionamiento del mismo si el sensor de temperatura de aire de admisión no funciona de manera correcta.
FACUA.org
España-22/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los modelos de motocicletas de la marca Suzuki SV650, tras detectarse un problema en el sistema de diagn�óstico del motor.
Este problema podría provocar un accidente de circulación, ya que, de