Más noticiasEl fabricante está avisando a los propietarios de las motocicletas afectadas

FACUA alerta de la llamada a revisión de las Suzuki DL 650 por un fallo en el cableado eléctrico

El material aislante del generador podría dañarse por el calor del motor y provocar un cortocircuito, lo cual eleva el riesgo de sufrir un accidente de tráfico.

FACUA.org
España-29/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de una llamada a revisión en España de las motocicletas Suzuki modelo DL 650 debido a un defecto en el cableado eléctrico. En concreto, se trata de una anomalía detectada en el material aislante del generador. Este defecto pod

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