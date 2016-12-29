FACUA alerta de la llamada a revisión de las Suzuki DL 650 por un fallo en el cableado eléctrico
El material aislante del generador podría dañarse por el calor del motor y provocar un cortocircuito, lo cual eleva el riesgo de sufrir un accidente de tráfico.
FACUA.org
España-29/12/2016
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