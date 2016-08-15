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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Chevrolet Cruze automáticos por incidencias en la conducción

Los percances ocurren sin síntomas previos y de manera intermitente, y pueden provocar un accidente de tráfico.

FACUA.org
España-15/08/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Chevrolet Cruze automáticos con motores diésel de dos litros por diferentes incidencias intermitentes y sin síntomas previos que pueden darse durante la conducción. En co

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