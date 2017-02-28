FACUA alerta de la llamada a revisión de los SsangYong Rodius por un problema en los amortiguadores
El fabricante ha detectado una anomalía que puede afectar a los amortiguadores delanteros del coche, lo cual elevaría el riesgo de sufrir un accidente de tráfico.
FACUA.org
España-28/02/2017
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