FACUA alerta de que el VW Tiguan de 2017 tiene un defecto en los asientos que puede provocar lesiones
El fabricante está contactando con los propietarios de los vehículos para proceder a la sustitución de los asientos defectuosos.
FACUA.org
España-23/06/2017
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