Nuestras accionesAfecta a vehículos fabricados en los últimos meses de 2016

FACUA alerta de que el VW Tiguan de 2017 tiene un defecto en los asientos que puede provocar lesiones

El fabricante está contactando con los propietarios de los vehículos para proceder a la sustitución de los asientos defectuosos.

FACUA.org
España-23/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que Volkswagen sigue llamando a revisión a los vehículos del modelo Tiguan de 2017, fabricados en los últimos meses de 2016, tras detectar un defecto en la fabricación de los asientos delanteros, que aumenta el riesgo de su

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