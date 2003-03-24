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FACUA alerta de que en sólo un mes han cerrado veinticinco centros Wall Street Institute en once provincias españolas

Advierte que miles de alumnos se han quedado en la calle sin que la firma ni sus franquicias les garanticen la continuidad de sus clases ni la devolución de su dinero.

FACUA.org
España-24/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) alerta de que en sólo un mes han cerrado veinticinco centros Wall Street Institute en once provincias españolas. La Federación está llevando a cabo acciones para que la empresa

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