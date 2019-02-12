FACUA alerta de que la web de Holaluz expone datos de los contratos de los usuarios de cualquier compañía
La empresa no ha contestado a la reclamación presentada hace ya 15 días por FACUA, que ha trasladado los hechos a la Agencia Española de Protección de Datos.
FACUA.org
España-12/02/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen de la web de Holaluz.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la web de Holaluz expone datos de los contratos de electricidad de los usuarios de cualquier compañía. Con sólo introducir en ella una dirección postal, la página permite conocer tanto la potencia contratada como