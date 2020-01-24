FACUA alerta de un error en el freno trasero de las Harley-Davidson Trike con control de tracción
La Dirección General de Consumo ha informado de que el 'software' del sistema de control de tracción de la motocicleta puede responder de manera incorrecta, activando involuntariamente el freno.
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España-24/01/2020
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Imagen: harley-davidson.com
FACUA-Consumidores en Acción alerta de un error en el freno trasero de las Harley-Davidson Trikes con control de tracción, modelos 2019-2020, que puede provocar su activación involuntaria.
La Dirección General de Consumo ha informado de que el software del siste