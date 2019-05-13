FACUA alerta de un fallo en la suspensión de los vehículos Touareg de 2019 de Volkswagen
La anomalía puede provocar que el neumático llegue a hacer contacto con el paso de la rueda, con el consecuente riesgo de accidente.
FACUA.org
España-13/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Volkswagen.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de un fallo en la suspensión del modelo Touareg de 2019 de Volkswagen. Debido a un fallo en el proceso de fabricación, la resistencia mecánica de un componente de este sistema puede verse disminuida; lo que podría provocar que