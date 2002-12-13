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FACUA alerta de una partida de reguladores de Repsol Butano defectuosos que pueden suponer un grave riesgo para la seguridad

La empresa ha notificado a FACUA la irregularidad pero no ha concretado las causas de los defectos.

FACUA.org
España-13/12/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte de la existencia de una partida de reguladores de Repsol Butano defectuosos que pueden suponer un grave riesgo para la seguridad de los consumidores. La empresa ha notificado a FACUA la irregulari

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