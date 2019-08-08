FACUA alerta de una web que simula ser un portal oficial de EEUU para tramitar una autorización de viaje
La asociación pide a las autoridades de Consumo de Andalucía, Madrid y Cataluña que abran expediente sancionador contra la dueña de la página, la empresa E-Max International LLC por publicidad engañosa.
FACUA.org
España-08/08/2019
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