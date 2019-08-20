FACUA alerta del posible riesgo de lesiones por un mal funcionamiento del airbag de varios coches Honda
El uso de propelente PSAN sin desecante puede provocar la rotura del inflador al activarse el airbag, haciendo que fragmentos de metal pasen a través de la bolsa al interior del vehículo a alta velocidad.
FACUA.org
España-20/08/2019
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