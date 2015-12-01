FACUA Andalucía aconseja sobre cómo reducir el consumo de luz con los electrodomésticos #ahorraenergía
La federación lanza el cuarto vídeo de su campaña sobre el uso racional de la energía.
FACUA.org
Andalucía-01/12/2015
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FACUA Andalucía aconseja a los usuarios sobre cómo disminuir su consumo de electricidad haciendo un uso más eficiente de los aparatos que tienen en casa en el cuarto vídeo titulado Usa bien tus electrodomésticos y #ahorraenergía, dentro de su cam