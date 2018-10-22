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FACUA Andalucía apoya la concentración en rechazo de la gasolineras desatendidas

La movilización tendrá lugar este martes 23 de octubre a las 11 de la mañana en el Palacio San Telmo.

FACUA.org
Andalucía-22/10/2018
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FACUA Andalucía apoya la concentración de este martes 23 de octubre por el empleo, la calidad y los derechos de los consumidores en las estaciones de servicio, y rechaza así la proliferación de gasolineras desatendidas, que han duplicado su número, actualmente e

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