FACUA Andalucía apoya las movilizaciones del 17 de octubre que exigen medidas contra la desigualdad social
La asociación pide unos presupuestos justos que redistribuyan la riqueza y combatan la exclusión social.
FACUA.org
Andalucía-16/10/2014
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FACUA Andalucía, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía y en trabajo conjunto con Alianza contra la pobreza, apoya los actos y llama a la ciudadanía a participar en las movilizaciones previstas para mañana 17 de octubre, con motivo del