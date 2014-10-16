Nuestras accionesEn el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

FACUA Andalucía apoya las movilizaciones del 17 de octubre que exigen medidas contra la desigualdad social

La asociación pide unos presupuestos justos que redistribuyan la riqueza y combatan la exclusión social.

FACUA.org
Andalucía-16/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía y en trabajo conjunto con Alianza contra la pobreza, apoya los actos y llama a la ciudadanía a participar en las movilizaciones previstas para mañana 17 de octubre, con motivo del

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos