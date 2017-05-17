Nuestras accionesSólo considera que la empresa cometió tres infracciones leves continuadas

FACUA Andalucía critica la raquítica multa a Endesa por fraude masivo: 1,6 millones por 400 defraudados

La Junta no obliga a la compañía a devolver el dinero cobrado ilegalmente a todo los usuarios afectados, pese a que sobrefacturó de forma generalizada a sus clientes desde al menos 2006.

FACUA.org
Andalucía-17/05/2017
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FACUA Andalucía considera raquítica la multa que la Junta de Andalucía ha impuesto finalmente a Endesa por un fraude masivo cometido desde 2006: 1,6 millones de euros, pese a que el beneficio ilícito obtenido podría rondar los 400 millones de euros. Es lamentab

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