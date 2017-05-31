FACUA Andalucía denuncia a 14 bancos ante la Junta por el cobro de gastos de formalización de hipotecas
Reclama a la Dirección General de Consumo que aplique sanciones proporcionales a los beneficios obtenidos con ésta práctica fraudulenta.
FACUA.org
Andalucía-31/05/2017
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Las primeras denuncias han sido presentadas este miércoles por FACUA Córdoba. En la imagen, su presidente, Francisco Martínez Claus, y su secretaria general, María Dolores Cabeza.
FACUA Andalucía ha iniciado una batería de denuncias contra la banca por el cobro ilegal de los gastos de formalización de las hipotecas, que vienen repercutiendo a los usuarios y se siguen negando a reembolsar pese a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo a finales de