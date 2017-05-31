Nuestras accionesLas primeras denuncias, presentadas en Córdoba

FACUA Andalucía denuncia a 14 bancos ante la Junta por el cobro de gastos de formalización de hipotecas

Reclama a la Dirección General de Consumo que aplique sanciones proporcionales a los beneficios obtenidos con ésta práctica fraudulenta.

FACUA.org
Andalucía-31/05/2017
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FACUA Andalucía ha iniciado una batería de denuncias contra la banca por el cobro ilegal de los gastos de formalización de las hipotecas, que vienen repercutiendo a los usuarios y se siguen negando a reembolsar pese a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo a finales de

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