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FACUA Andalucía denuncia a las eléctricas por el cobro de consumos no realizados en las facturas con lecturas estimadas

Pide a la Dirección General de Consumo que expediente a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On e Hidrocantábrico.

FACUA.org
Andalucía-30/03/2011
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FACUA Andalucía ha denunciado a las principales comercializadoras eléctricas ante la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía por cobrar a los usuarios consumos no realizados en las facturas con lecturas estimadas.

La Federación ha pedido a

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