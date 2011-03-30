FACUA Andalucía denuncia a las eléctricas por el cobro de consumos no realizados en las facturas con lecturas estimadas
Pide a la Dirección General de Consumo que expediente a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On e Hidrocantábrico.
FACUA.org
Andalucía-30/03/2011
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FACUA Andalucía ha denunciado a las principales comercializadoras eléctricas ante la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía por cobrar a los usuarios consumos no realizados en las facturas con lecturas estimadas.
La Federación ha pedido a