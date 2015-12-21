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FACUA Andalucía elabora un programa formativo para adultos sobre envejecimiento activo

El objetivo es propiciar iniciativas para prevenir enfermedades, fomentar hábitos de vida más equilibrados y convertir a los participantes en activos de salud.

FACUA.org
Andalucía-21/12/2015
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FACUA Andalucía ha llevado a cabo un programa formativo para adultos sobre envejecimiento activo. El objetivo de la iniciativa, desarrollada en las ocho provincias de la comunidad autónoma, es propiciar iniciativas para prevenir enfermedades, fomentar hábitos de vida má

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