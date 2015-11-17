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FACUA Andalucía lanza la campaña #ahorraenergía con siete vídeos para fomentar su uso eficiente

La actividad busca concienciar al usuario de la importancia de un consumo racional para reducir la factura de la luz y promover la sostenibilidad económica y ambiental.

FACUA.org
Andalucía-17/11/2015
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FACUA Andalucía ha puesto en marcha la campaña #ahorraenergía de concienciación a los usuarios sobre su uso y consumo racional y eficiente, tanto en el ámbito doméstico como en el transporte.

Para ello, FACUA Andalucía difundir&aacu

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