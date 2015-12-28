FACUA Andalucía pone a disposición de los usuarios los materiales de su programa de envejecimiento activo
El objetivo de la actividad es propiciar iniciativas para prevenir enfermedades y fomentar hábitos de vida más equilibrados.
FACUA.org
Andalucía-28/12/2015
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FACUA Andalucía ha puesto a disposición de los consumidores los materiales sobre el programa formativo para adultos sobre envejecimiento activo que ha llevado a cabo en 2015. El objetivo de la iniciativa, desarrollada en las ocho provincias de la comunidad autónoma, es propic