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FACUA Andalucía pone a disposición de los usuarios los materiales de su programa de envejecimiento activo

El objetivo de la actividad es propiciar iniciativas para prevenir enfermedades y fomentar hábitos de vida más equilibrados.

FACUA.org
Andalucía-28/12/2015
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FACUA Andalucía ha puesto a disposición de los consumidores los materiales sobre el programa formativo para adultos sobre envejecimiento activo que ha llevado a cabo en 2015. El objetivo de la iniciativa, desarrollada en las ocho provincias de la comunidad autónoma, es propic

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