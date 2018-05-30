Nuestras acciones

FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2017'

Cerró el año con 91.868 asociados y 47.855 consultas y reclamaciones atendidas. La banca se situó como el sector más denunciado por los andaluces, con un 66%.

FACUA.org
Andalucía-30/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía finalizó 2017 con un total de 47.855 consultas y reclamaciones tramitadas y 91.868 socios en las ocho provincias de la comunidad autónoma, lo que la convierte en la tercera organización de la sociedad civil andaluza con mayor número de afiliados,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos