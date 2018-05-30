FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2017'
Cerró el año con 91.868 asociados y 47.855 consultas y reclamaciones atendidas. La banca se situó como el sector más denunciado por los andaluces, con un 66%.
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Andalucía-30/05/2018
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FACUA Andalucía finalizó 2017 con un total de 47.855 consultas y reclamaciones tramitadas y 91.868 socios en las ocho provincias de la comunidad autónoma, lo que la convierte en la tercera organización de la sociedad civil andaluza con mayor número de afiliados,