FACUA Andalucía ve clarificador que PP y Ciudadanos veten la comisión de investigación sobre la Listeria
Ambos grupos han manifestado su oposición a la solicitud del grupo socialista.
FACUA.org
Andalucía-21/10/2019
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FACUA Andalucía considera enormemente clarificador que PP y Ciudadanos hayan decidido vetar la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Parlamento autonómico sobre las causas, alcance y responsabilidades de la alerta por listeriosis originada en los prod