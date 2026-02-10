FACUA aumenta su liderazgo en el movimiento de consumidores de Andalucía, según los últimos datos de la Junta
Los ingresos por cuotas de socios obtenidos por FACUA y sus asociaciones provinciales multiplican por cuatro los de la suma de las otras 34 de asociaciones inscritas en el registro autonómico de organizaciones de consumidores y usuarios.
FACUA aumenta su liderazgo en el movimiento de consumidores de Andalucía, según los últimos datos que maneja la Dirección General de Consumo de la Junta.
El 43% de los socios declarados por el total de entidades inscritas en el registro autonómico de asociaciones de consumidores forman