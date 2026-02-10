Nuestras acciones

FACUA aumenta su liderazgo en el movimiento de consumidores de Andalucía, según los últimos datos de la Junta

Los ingresos por cuotas de socios obtenidos por FACUA y sus asociaciones provinciales multiplican por cuatro los de la suma de las otras 34 de asociaciones inscritas en el registro autonómico de organizaciones de consumidores y usuarios.

FACUA.org
Andalucía-10/02/2026

FACUA aumenta su liderazgo en el movimiento de consumidores de Andalucía, según los últimos datos que maneja la Dirección General de Consumo de la Junta.

El 43% de los socios declarados por el total de entidades inscritas en el registro autonómico de asociaciones de consumidores forman

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos