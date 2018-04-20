FACUA avisa de la llamada a revisión de varios modelos de Audi por riesgo de incendio
Se trata de los A4, A5, A5 Cabrio y Q5 (MY 2011-2016). Existe la posibilidad de que el calefactor adicional del climatizador deje de funcionar. En casos aislados, esto puede provocar que haya daños por combustión.
FACUA.org
España-20/04/2018
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FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos vehículos de la marca Audi por riesgo de incendio. En concreto, se trata de los modelos A4, A5, A5 Cabrio y Q5 (MY 2011-2016).
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependien