FACUA avisa de la llamada a revisión de varios modelos de Audi por riesgo de incendio

FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos vehículos de la marca Audi por riesgo de incendio. En concreto, se trata de los modelos A4, A5, A5 Cabrio y Q5 (MY 2011-2016).

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependien