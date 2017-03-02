FACUA avisa de la revisión de las bicicletas Trek 720 Disco por un problema en los radios

FACUA-Consumidores en Acción avisa de la retirada que la empresa Trek Bycicle ha hecho de sus bicicletas Trek 720 Disco fabricadas entre 2015 y 2017 y las TLR Disco 700C 24 H homologada Bontrager, por un problema en los radios de las ruedas.

Según recoge la compañ&iacu