FACUA Cádiz exige a la Junta un mayor control de la calidad de las aguas tras el cierre de cinco playas por contaminación bacteriana
La asociación reclama que se investigue de inmediato el origen de la contaminación y se refuercen los controles sanitarios
FACUA.org
Cádiz-28/08/2026
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Playa de Fuentebravía.
FACUA Cádiz exige a las administraciones competentes que refuercen de manera inmediata los controles sobre la calidad de las aguas de baño después de que la Junta de Andalucía haya decretado la prohibición del baño en cinco playas de la provincia por la presencia de ba