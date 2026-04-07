FACUA Cádiz imparte un ciclo de talleres en la universidad para informar a los usuarios sobre las agencias de viaje
Tendrá lugar a partir del próximo lunes 13 de abril en los diferentes campus de la Universidad de Cádiz.
FACUA.org
Cádiz-07/04/2026
FACUA Cádiz imparte un ciclo de talleres a partir del próximo lunes 13 de abril en la Universidad de Cádiz (UCA) para informar a los usuarios sobre las agencias de viaje.
En los próximos meses, atendiendo a que la mayoría de trabajadores disfrutan de sus vacaciones, se incrementan la c